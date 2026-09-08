El Real Madrid recibe un refuerzo sorpresa para la Champions League

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El telón de la máxima competición continental se levanta con un auténtico pulso de titanes en el Santiago Bernabéu. En apenas unas horas, El Real Madrid dará su primer paso en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, midiendo fuerzas ante un histórico del continente como el Inter de Milán.

Para este trascendental compromiso, el estratega portugués José Mourinho ha recibido una bocanada de aire fresco en su planificación con la confirmación del regreso de Aurélien Tchouaméni, quien superó satisfactoriamente su periodo de recuperación e ingresó de lleno en la convocatoria oficial.

El retorno del centrocampista galo representa una noticia crucial para el planteamiento táctico merengue. Cabe destacar que Tchouaméni aún no ha disputado ni un solo minuto en este inicio de temporada debido a sus problemas físicos.

Soluciones de urgencia en la medular

Sin embargo, las múltiples bajas acumuladas (por sanción) en la medular obligan al cuerpo técnico a valorar escenarios de máxima exigencia. Los merengues no podrán contar con la presencia de Bernardo Silva, Eduardo Camavinga o Arda Güler.

Ante este panorama de urgencias en la zona ancha del campo, no se descarta que Mourinho decida arriesgar y otorgarle la titularidad directa. De producirse, el francés conformaría una línea de volantes junto a Fede Valverde y a Jude Bellingham, buscando imponer condiciones frente a la sólida estructura del conjunto italiano en la gran noche de Champions.