El City contraataca: presenta apelación y dice “somos inocentes” de todos los cargos

El Manchester City confirmó mediante un comunicado publicado en su página web y en sus redes sociales que presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de la Premier League en relación con el procedimiento disciplinario que involucra al club.

La entidad señaló que el recurso fue presentado el jueves 1 de octubre a las 7:00 de la noche y que se trata de una apelación exhaustiva contra las conclusiones alcanzadas por la comisión independiente.

En su postura oficial, los 'Citizens' se declararon “inocentes” de todas las acusaciones formuladas en su contra y aseguró contar con un amplio conjunto de pruebas que, según la institución, respaldan su posición. De esta manera, el club busca cuestionar las conclusiones de la investigación y defender su actuación durante el período que fue objeto del procedimiento.

El caso se remonta a las temporadas comprendidas entre 2009/10 y 2017/18, período en el que, de acuerdo con las conclusiones de la comisión independiente mencionadas en el texto, el Manchester City habría utilizado contratos ficticios con algunos de sus socios comerciales como parte de un supuesto esquema de financiación. Según esa investigación, estas operaciones habrían permitido inflar artificialmente los ingresos del club en aproximadamente 830 millones de libras esterlinas.

Comunicado del Manchester City