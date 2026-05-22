El Caracas FC rompe varios récords con su clasificación en la Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

El Caracas FC ha escrito una nueva página dorada en el fútbol venezolano tras asegurar su clasificación a los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

A falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, el conjunto capitalino demostró su jerarquía internacional al igualar 2-2 frente a Racing Club en un vibrante encuentro disputado en territorio argentino.

Este resultado no solo ratifica el buen momento de los "Demonios Rojos", sino que los catapulta a la historia del balompié nacional y regional tras alcanzar hitos sin precedentes.

Los récords del Caracas

Imparable contra clubes argentinos

El Caracas se convirtió en el primer equipo venezolano en lograr eliminar a un club argentino en su propia casa en competiciones oficiales de Conmebol. Esta hazaña subraya la capacidad del equipo de competir y superar a potencias continentales en condiciones de máxima exigencia.

Foto Cortesía - Caracas FC

Experto en puntuar en Brasil y Argentina

Con el empate conseguido en Avellaneda, el conjunto avileño se consolida como el único equipo venezolano capaz de sumar puntos tanto en Brasil como en Argentina dentro de una misma edición de un torneo oficial de Conmebol.

Este hito replica lo logrado por la institución en 2009, cuando puntuaron ante Lanús y Gremio en la Copa Libertadores, y que hoy revalidan en la presente Sudamericana tras sus enfrentamientos ante Botafogo y Racing.

Foto Cortesía - Caracas FC

Liderazgo en resultados como visitante

Con esta unidad sumada fuera de casa, el Caracas eleva a 29 su cifra total de partidos en los que ha rescatado puntos como visitante en torneos Conmebol.

Esta estadística los distancia considerablemente de sus perseguidores en el ámbito local, superando ampliamente los 17 encuentros registrados por el Deportivo Táchira, reafirmando su condición como el equipo con mayor experiencia y efectividad en rutas internacionales en Venezuela.