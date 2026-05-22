​¡Histórico! Caracas FC empata ante Racing en Avellaneda y clasifica en la Copa Sudamericana 2026

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Caracas FC rescató un valioso 2-2 en Argentina, dejando eliminado a Racing Club y asegurando su boleto a la siguiente fase del torneo continental a falta de una jornada.

​El fútbol venezolano se viste de gala. En una noche llena de dramatismo en el Estadio Presidente Perón, Caracas FC logró una heroica clasificación a la siguiente ronda de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tras empatar 2-2 frente a Racing Club de Avellaneda. Con este resultado, el conjunto dirigido por la capital venezolana selló su pase a los playoffs del certamen, dejando a la "Academia" completamente eliminada en la fase de grupos.

​Un inicio frenético y la ventaja tempranera

​El partido no pudo comenzar mejor para el conjunto avileño. Apenas a los 45 segundos del pitazo inicial, una desatención defensiva de los locales provocó un gol en contra de Gabriel Rojas, poniendo en ventaja al Caracas FC de manera sorpresiva. Sin embargo, la reacción de Racing no se hizo esperar: Gastón Martirena igualó las acciones y, posteriormente, Adrián "Maravilla" Martínez le dio la vuelta al marcador desde el punto penal al minuto 36 para irse al descanso 2-1.

​El rugido del Ávila en el segundo tiempo

​En la segunda mitad, el Caracas FC no bajó los brazos. Sabía que el resultado lo mantenía con vida, pero buscaron asegurar el boleto. La recompensa llegó al minuto 73 gracias a un remate de Irving Gudiño, que contó con una floja respuesta del arquero Matías Tagliamonte para decretar el definitivo 2-2.

​A partir de ahí, los venezolanos supieron sufrir, aguantaron la presión en un "Cilindro" de Avellaneda que jugó a puertas cerradas por sanción, y se trajeron un punto de oro a Venezuela.