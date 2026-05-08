Copa Libertadores: Jesús Valenzuela suspende el juego entre el DIM y Flamengo por disturbios

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La noche de este jueves estuvo empañada por un acto irregular en Colombia, por el cual tuvo que ser suspendido el encuentro entre Independiente de Medellín (DIM) y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Todo parecía indicar que en el Atanasio Girardot se disputaría un duelo más del torneo regional, sin embargo, la afición no lo quiso de es manera y realizaron una protesta desmedida que obligó a que no se pudiera jugar al balompié.

Jesús Valenzuela suspende el duelo entre DIM y Flamengo

Apenas iniciando el desafío, los hinchas locales, quienes asistieron vestidos de negro y con el rostro cubierto, empezaron a utilizar pirotecnia, lanzando incluso bombas cerca del campo.

Aunado a eso, entendieron fuego en las gradas y lograron tumbar el cerco de protección, quedando muy cerca de invadir el campo. Estas acciones llevaron al árbitro venezolano Jesús Valenzuela, principal de este choque, a suspender inmediatamente el encuentro transcurridos apenas los primeros tres minutos de acción.

¿Por qué tomó esa actitud la afición de Independiente de Medellín?

Las acciones de los simpatizantes de Independiente se deben al mal momento que atraviesa el club. En lo que va de campaña, se ubican en la undécima posición de la Liga local con 26 unidades. Mientras que en la Libertadores, tienen récord de un triunfo, un empate y una derrota, a esperas de lo que se decida con respecto a este duelo.

La Conmebol informó que publicará un informe, en el cual se darán a conocer las sanciones. Sin embargo, en el Flamengo esperan obtener los tres puntos debido a que eran el club visitante.

"Nosotros esperamos ganar estos tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra, el reglamento es claro. El equipo local no pudo garantizar la seguridad", manifestó José Boto, Director Deportivo del Flamengo.