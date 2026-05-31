Disturbios en París tras título del PSG dejan más de 300 detenidos

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Lo que debía ser una noche de fiesta y orgullo deportivo para los fanáticos del fútbol en Francia se transformó rápidamente en un escenario de tensión, caos y violencia callejera. Tras concretarse la última victoria del Paris Saint-Germain (PSG), miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el nuevo logro del club. Sin embargo, los festejos se descontrolaron de forma progresiva en los principales puntos de encuentro, obligando a un despliegue policial masivo que terminó con un saldo de más de 300 personas detenidas a nivel nacional.

Las autoridades del Ministerio del Interior habían anticipado un operativo de seguridad preventivo, pero la intensidad de los disturbios superó las previsiones en varias localidades. Grupos de manifestantes radicales y encapuchados empañaron la celebración pacífica de la mayoría de los seguidores, provocando enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, la quema de mobiliario urbano, el destrozo de vehículos particulares y el saqueo de algunos locales comerciales en los bulevares más concurridos.

París se convierte en el epicentro de los enfrentamientos callejeros

La situación alcanzó su punto más crítico en las avenidas céntricas de París, donde la policía antidisturbios se vio obligada a utilizar gases lacrimógenos y camiones de agua para dispersar a las multitudes que lanzaban objetos contundentes y fuegos artificiales. Vecinos y turistas que transitaban por la zona vivieron momentos de pánico al quedar atrapados en medio de las escaramuzas. Los servicios de emergencia locales trabajaron a contrarreloj durante toda la madrugada para atender a decenas de heridos leves, incluidos varios agentes de seguridad.

Este lamentable balance empaña el éxito deportivo del conjunto parisino y reaviva el complejo debate en el país sobre el control de las masas en los espectáculos públicos. Mientras las federaciones de fútbol y los representantes vecinales condenan de manera unánime el vandalismo de estos grupos aislados, los comercios afectados evalúan los millonarios daños materiales materiales. La justicia francesa ya ha iniciado los procesos exprés para procesar a los centenares de arrestados tras una noche que el deporte galo preferirá olvidar.