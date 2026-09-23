Delantero español es condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado de manera firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al delantero español Santiago Mina por un delito de abuso sexual cometido contra una mujer en julio de 2017, en el interior de una furgoneta estacionada en las inmediaciones de una discoteca en Mojácar, provincia de Almería.

Tras analizar los recursos interpuestos por la representación legal del jugador, el alto tribunal desestimó la solicitud de absolución planteada por Mina, la cual alegaba que el procesado había actuado bajo un supuesto error vencible respecto al consentimiento de la víctima.

En su fallo, la resolución judicial detalla con crudeza la dinámica de los hechos: "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”.

Impacto en su trayectoria deportiva

En el plano estrictamente profesional, esta resolución judicial ratifica el aislamiento absoluto del atacante en la élite del balompié. Durante su carrera, jugó para el Celta de Vigo, Valencia CF (ganó la Copa del Rey 2018/19) y Al-Shabab FC de la Primera División de Arabia Saudita.

Actualmente se encuentra sin equipo, arrastrando las consecuencias deportivas de un proceso judicial que precipitó su salida del Celta, club que optó por rescindir de manera unilateral su contrato en agosto de 2023 tras conocerse el peso de las primeras sentencias condenatorias.