El Valencia ficha a Javier Aguirre para salvarse del descenso

Javier Aguirre se ha convertido oficialmente en el nuevo entrenador del Valencia CF, después de que el club alcanzara un acuerdo con el técnico mexicano para hacerse cargo del primer equipo hasta el final de la presente temporada.

La entidad valenciana también se reservó una opción para extender el vínculo por una campaña adicional. El “Vasco” será presentado ante los medios de comunicación el próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa del Camp de Mestalla.

La llegada de Aguirre se produce después de un complicado comienzo de temporada para el conjunto che. Valencia apenas consiguió sumar un punto en las primeras jornadas, producto del empate frente al Celta de Vigo, una situación que terminó provocando la salida de Carlos Corberán. El técnico ya no estuvo al frente del equipo en los dos últimos compromisos ligueros, en los que Óscar Sánchez, entrenador del filial, asumió provisionalmente las funciones.

Javier Aguirre asume las riendas del Valencia

Durante este periodo interino, el Valencia consiguió su primera victoria del curso al imponerse al Alavés en Vitoria. Sin embargo, el equipo volvió a caer posteriormente ante la Real Sociedad, manteniendo su delicada situación en la clasificación. En total, el conjunto valenciano acumula apenas cuatro puntos de 21 posibles, registro que lo mantiene en el penúltimo lugar de la tabla.

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional. A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia CF ha dirigido a clubes de LALIGA como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, además de experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Aguirre afronta ahora el reto de intentar cambiar el rumbo de un Valencia que durante la última década ha experimentado una importante transformación en sus objetivos deportivos. El entrenador mexicano llega con experiencia tanto a nivel de clubes como de selecciones y su último cargo fue como seleccionador de México durante el pasado Mundial. Ahora tendrá la misión de estabilizar al equipo y alejarlo de la zona comprometida de la clasificación.