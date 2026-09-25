Costa Rica del Bocha Batista protagoniza el mayor ridículo de la historia: de ganar 3-0 a perder 3-4

La selección de Costa Rica, dirigido por el exseleccionador de la Vinotinto Fernando 'Bocha' Batista protagonizó una presentación humillante que quedará marcada en su historia reciente. La Tricolor cayó 4-3 frente a Curazao en el inicio de su participación en la Concacaf Nations League, después de haber llegado al descanso con una ventaja de tres goles.

El resultado significó un duro golpe para el conjunto dirigido por el entrenador argentino, especialmente por la manera en que se produjo la derrota, consolidándose como uno de los reveses más estrepitoso en su historial internacional.

El panorama durante los primeros 45 minutos había sido completamente diferente. Costa Rica logró recuperar la conexión con su afición en La Cueva gracias a una propuesta intensa, basada en la presión alta y en la búsqueda constante del arco rival. Orlando Sinclair, Josimar Alcócer y Josimar Méndez fueron los principales protagonistas de ese planteamiento, dificultando la salida de Curazao y dejando su huella rápidamente en el encuentro.

Remontada épica de Curazao en el segundo tiempo

La superioridad costarricense se reflejó claramente en el marcador. La Tricolor se fue al descanso con un contundente 3-0 y parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en la segunda mitad, cuando Curazao reaccionó, aprovechó las oportunidades que tuvo y consiguió marcar cuatro goles para completar una remontada que dejó sin respuesta al conjunto centroamericano.

La derrota, además, dejó un registro inédito para Costa Rica. Nunca antes la selección había perdido como local un partido no amistoso de selecciones absolutas después de llegar al descanso con una ventaja de tres goles, de acuerdo con la información de MisterChip. De esta manera, una primera parte que había devuelto la ilusión a la afición terminó convirtiéndose en una noche histórica por un motivo completamente diferente, con Curazao celebrando un triunfo por 4-3.