Copa Libertadores: Estos son los Vinotinto que dirán presente en la Fase de Grupos (+Video)

La etapa inicial de la Copa Libertadores 2024 marca el comienzo de la edición 65 de este prestigioso torneo. Esta competencia apasiona a multitudes, mantiene en vilo a todo el planeta y obliga a los equipos a viajar largas distancias en busca de alzar el trofeo.

En este año, Buenos Aires será la sede del partido decisivo del torneo, regresando a Argentina después de los incidentes ocurridos en la final de 2018 entre River Plate y Boca Juniors. El inicio de la fase de grupos contará con la participación de 32 equipos que persiguen un objetivo común y sueñan con un mismo logro. Sin embargo, al final, solo dos clubes de Sudamérica se enfrentarán cara a cara en noviembre. En el camino surgirán grandes historias y destacarán muchos nombres, pero solo unos pocos alcanzarán la gloria.

Brasil ha dominado la competición en los últimos años, pero este año equipos de otros países como Argentina, Uruguay, Colombia y Chile buscan destronar a los brasileños. Asimismo, los dos clubes mas grandes de Venezuela, Caracas FC y Deportivo Táchira, dirán presente en esta edición y buscan ser los "caballos negros" dando la sorpresa en el certamen.

Jugadores Vinotinto que dirán presente en la Copa Libertadores

Caracas FC y Deportivo Táchira son los equipos que más jugadores venezolanos e inclusive seleccionados de La Vinotinto tienen en su plantilla. Caracas contará con Renne Rivas y Bryant Ortega, recientemente convocados con la selección absoluta para los amistosos de marzo; el Aurinegro cuenta entre sus filas con Carlos Vivas, capitán de la sub 23 en el preolímpico y también convocado por la absoluta, junto a este se encuentra Yerson Chacón, quien vistió la camiseta de la absoluta en 2022.

Sin embargo, hay futbolistas venezolanos que no forman parte de los planteles del Deportivo Táchira y Caracas FC que jugarán la competencia. La Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2024 contará con 9 jugadores venezolanos en igual número de clubes de América. Futbolistas venezolanos, todos con historia en La Vinotinto y formando parte de clubes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú estarán presentes en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

Brasil, con 6 representantes en la competición, cuenta con la presencia de 3 jugadores venezolanos y fijos en las convocatorias de Fernando Batista. Jefferson Savarino en Botafogo, Yeferson Soteldo en Gremio de Porto Alegre y Nahuel Ferraresi en Sao Paulo buscarán brillar en el torneo continental.

Argentina tiene 5 equipos participantes, entre ellos Talleres de Córdoba, donde destaca el lateral izquierdo Miguel Navarro, titular indiscutible en el once cordobés y en la selección venezolana.

Colombia tendrá dos clubes en la Libertadores: Millonarios y Junior de Barranquilla. Delvin Alfonzo, defensa del Millonarios, es un pilar fundamental en la zaga del equipo azul. Por su parte, Luis "Cariaco" González del Junior se encuentra lesionado, pero se espera que pueda reincorporarse al equipo durante la Copa.

Chile estará representado por cuatro equipos, incluyendo al campeón Huachipato, que contará con el talento del volante Brayan Palmezano, que vistió la camiseta de La Vinotinto en categorías inferiores sub 17 y sub 20.

Ecuador presenta dos equipos en la competición. Liga Deportiva Universitaria de Quito tendrá en sus filas al atacante Jan Hurtado, quien ya ha disputado 10 encuentros con la selección mayor de Venezuela.

Perú participará con dos equipos, uno de ellos Alianza Lima, que acaba de fichar al atacante Jeriel de Santis, que ha disputado encuentros con la selección Vinotinto sub 23 en el torneo Maurice Revello. Aunque este se encuentra en tramites de nacionalización para no ocupar cupo de extranjero en su club y aún no ha debutado con el equipo limeño, se espera que esté listo para la Copa Libertadores.