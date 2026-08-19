Confirman el hallazgo de un cadáver en un estadio de futbol de Inglaterra

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Este miércoles se confirmó una noticia que sorprendió a todos los seguidores del balompié, debido a que el club de segunda división, Charlton Athletic, emitió un comunicado este miércoles para informar sobre el hallazgo de un cadáver dentro de sus instalaciones.

De acuerdo a la evaluación del cuerpo y sus papeles, se trata de un hombre de 33 años, aunque todavía no habían podido localizar a ninguno de sus familiares.

¿Qué habría causado la muerte del sujeto?

Realmente, las autoridades todavía no han podido descifrar la causa exacta de su deceso, aunque se presume que ocurrió en la madrugada del lunes y manejan una hipótesis que está a la espera de ser confirmada.

Según las indicaciones, lo que pudo haber causado el fallecimiento del sujeto fue una caída desde una de las zonas altas del estadio, pero se siguen esperando resultados de la autopsia.

Ante el desconocimiento de lo que ocurrió y la ausencia de información sobre el cadáver, la directiva del club solicitó a la afición cualquier tipo de información que pueda ayudar a confirmar las causas del lamentable suceso.