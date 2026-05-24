¿Cómo quedó la última Taça de Portugal que transmitió Meridiano Televisión?

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Meridiano Televisión tendrá uno de los encuentros más importantes del fútbol portugués en la campaña 2025-26. Sporting CP vs Sport Clube União Torreense dos equipos que han tenido un año superlativo y que se citarán para definir el último campeonato en Portugal.

La última definición de este torneo que Meridiano ofreció, fue una batalla de titanes que electrizó a los fanáticos del fútbol. En aquella oportunidad fue el Derby da Capital: Benfica vs Sporting CP. Las Águilas se adelantaron en el marcador, pero los Leones igualaron y vencieron 1-3.

Kökçü marcó en el min 47 de la segunda parte para adelantar al Benfica; pero en el min 90+11 Gyökeres igualaría para forzar la prorroga. Ya en tiempo extra, Harder (min 99) y Trincão (120+1) sellarían el triunfo para el Sporting. Un duelo marcado por la intensidad entre rivales de ciudad.

¿Por donde ver la Taça de Portugal entre Sporting CP vs Sport Clube União Torreense?

La emoción de la Taça de Portugal vuelve este año a tu hogar de la mano de Meridiano. Habrá una cobertura de primer nivel, con los mejores especialistas en el fútbol internacional. Te invitamos a sintonizar esta vibrante final a través de Meridiano Televisión o en Streaming.

En ambas plataformas se podrá disfrutar del último encuentro de la temporada 2025-26 del fútbol en Portugal. Un torneo apasionante que ha despertado a lo largo y ancho del país, el interés por el fútbol lusitano. El Sporting es claro favorito, pero su rival quiere dar la sorpresa del año.

¿Qué esperar del Sporting CP vs Sport Clube União Torreense?

La gran final de la Taça de Portugal plantea un escenario de altísima tensión con fuerzas desequilibradas. Se espera un compromiso reñido en el plano físico, con un conjunto de Torres Vedras apostando por un bloque sólido bloque defensivo para frenar las transiciones del Sporting.

Los leones son claros y absolutos favoritos para levantar el torneo más importante del país. La enorme diferencia de presupuesto, profundidad de plantilla y jerarquía internacional obliga a la escuadra verdiblanca a llevar la iniciativa del juego desde el silbatazo inicial.

Pese a dicha superioridad, si Torreense logra marcar en primera instancia será un duelo totalmente diferente a lo esperado. Donde el último campeón tendrá que pelear con uñas y dientes para no tener una temporada desastrosa, perdiendo contra un rival de menor categoría.