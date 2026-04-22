Taça de Portugal: Sporting CP empata ante Porto y avanza a la final

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El Sporting CP hizo valer su fortaleza defensiva y selló su ansiado boleto a la gran final de la Taça de Portugal, partido que pudieron disfrutar a través de la pantalla de Meridiano TV, tras resistir el asedio constante en el imponente Estádio do Dragão. En un clásico tenso y trabado de principio a fin, el empate sin goles fue el negocio perfecto para que los "leones" dejaran en el camino a un combativo FC Porto. De esta forma, hicieron rendir al máximo el valioso triunfo por 1-0 conseguido en el partido de ida en Alvalade, cortesía del delantero colombiano Luis Suárez.

La obligación de remontar empujó a los locales a volcarse al ataque desde el silbatazo inicial. El cuadro dirigido por Francesco Farioli apostó por asfixiar al rival, fabricando oportunidades claras. Sin embargo, la sólida línea defensiva verdiblanca y las intervenciones oportunas del portero Rui Silva frustraron cada embestida. La frustración local se hizo evidente en la recta final, culminando con la tarjeta roja a Alan Varela en el minuto 89 tras una dura falta.

Taça de Portugal: Sporting CP vence al Porto y avanza a la final

Con este desenlace estoico en territorio enemigo, los pupilos de Rui Borges aseguran su presencia en el decisivo encuentro de la Taça de Portugal del próximo 24 de mayo en el mítico césped de Jamor. Después de semanas complicadas debido a los tropiezos en la liga y el adiós a las competiciones europeas, el equipo lisboeta encuentra su salvavidas anímico en el torneo del KO. Mantienen intacto el objetivo de retener la corona y levantar su decimonoveno trofeo en esta prestigiosa competición.

Ahora, el actual monarca descansa y vigila de reojo a su próximo adversario. La otra llave semifinalista nos regala un choque cargado de épica, donde Torreense y Fafe, equipos de divisiones inferiores, definirán quién se atreverá a desafiar la jerarquía del gigante capitalino.