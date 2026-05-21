Sporting vs Torreense EN VIVO: dónde ver la final de la Taça de Portugal 2026 en Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitirá en exclusiva para Venezuela la final de la Taça de Portugal 2026. Sporting CP buscará sumar otro trofeo a su historia frente al Torreense en un partido que promete intensidad y emociones.

La final de la Taça de Portugal llega a Venezuela

La expectativa crece por la gran final de la Taça de Portugal 2026, compromiso que enfrentará al Sporting CP y al Torreense este domingo 24 de mayo en el Estadio Nacional de Oeiras. El encuentro arrancará a las 12:15p.m., hora venezolana, y podrá disfrutarse EN VIVO por Meridiano Televisión.

Los aficionados tendrán acceso a una cobertura especial tanto en señal abierta como mediante streaming por Meridiano.net, llevando toda la emoción del fútbol portugués a cada rincón del país en exclusiva.

Sporting quiere ampliar su historia

El Sporting CP afronta este compromiso como favorito y actual campeón del torneo. El conjunto lisboeta intentará alcanzar su corona número 19 en la competición.

Enfrente estará un Torreense que se ha convertido en la gran revelación del campeonato. El club, perteneciente a la Segunda Liga portuguesa, disputará apenas la segunda final copera de su historia, algo que no conseguía desde la temporada 1955/56.

Opciones para verlo en HD

La transmisión también estará disponible en plataformas HD como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go, permitiendo seguir el partido desde distintos dispositivos en toda Venezuela.