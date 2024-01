¿‘Chicharito’ irá a las Chivas? Esto dice Hernández sobre la posibilidad de volver

Una de las noticias más resaltantes del futbol mexicano es la posible vuelta de Javier Hernández a las Chivas del Guadalajara, algo que ve el delantero con buenos ojos y que podría hacerse oficial en los próximos días.

“Queremos que Chivas, la directiva y nosotros lleguemos a un acuerdo, por más de que se ha hablado y se han acordado algunas cosas uno nunca sabe”, fueron las palabras del “Chicharito”, quien afirmó que su representante viajará a Guadalajara en los próximos días.

“Ojalá pueda firmar y volar a Guadalajara, tengo muchísimas ganas, ojalá se pueda dar”, finalizó Hernández a través de su canal de Twitch, en donde dejó en claro su intención de vestir nuevamente la camiseta del rebaño sagrado.

“Cada vez me siento mucho mejor. Todavía faltan semanas para poder estar al cien, no quiero apresurar absolutamente nada porque si corro o corremos hay un gran riesgo de poder recaer y poder tomar otras lesiones y no, estamos respetando el proceso, el cual estamos haciendo de la mejor manera”, agregó Hernández, quien se recupera de su rotura de ligamento cruzado anterior.