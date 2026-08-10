Chicharito Hernández criticó fuertemente a estos jugadores de Portugal

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Luego de la eliminación en octavos de final de Portugal, la mayoría de las críticas fueron directamente hacia Cristiano Ronaldo. No obstante, Javier "Chicharito" Hernández dio unas declaraciones recientemente, inclinando su mirada hacia otro sector de la cancha.

La oncena lusitana era una de las favoritas a llevarse el torneo, pero cayeron por la mínima 0-1 contra España y acabaron con el sueño de que el "Bicho" ganara una Copa del Mundo antes de su retiro.

Chicharito Hernández asegura que la culpa no fue de Cristiano Ronaldo

El rendimiento individual de "CR7" durante el reciente evento de selecciones fue de tres anotaciones en cinco desafíos que disputó y ante esa situación, el delantero mexicano señala a los mediocampistas, debido a que generaron muy pocas situaciones.

"Portugal tenía a los mejores centrocampistas del Mundial: Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva en el banco, Bruno Fernández y no le pudieron dar 10 ocasiones que fallar a Cristiano", indicó Chicharito, a lo que añadió, "Si le hubieran dado 10 ocasiones y las falla, diría ´Cris, te amo, pero fallaste 10´. Le generaron dos y las marcó".

Esa eliminación temprana significó el retiro en mundiales de Cristiano Ronaldo, quien ha logrado ganar una Eurocopa (2016) y dos Nations League (2018 y 2025).