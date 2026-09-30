Así salió Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal

El conflicto en el seno de la selección de Portugal ha sumado un nuevo y dramático capítulo. Luego de que el seleccionador nacional Jorge Jesus ofreciera una rueda de prensa con la intención de zanjar definitivamente el denominado 'caso Ronaldo' y calmar las aguas en el entorno del equipo, la respuesta del capitán fue un contundente desplante: Cristiano Ronaldo se negó a saltar al terreno de juego para la sesión de entrenamiento y abandonó de inmediato las instalaciones del estadio.

La maniobra del atacante dejó en evidencia que las declaraciones del estratega no lograron desactivar la tensión, profundizando la distancia entre el máximo referente del fútbol portugués y la dirección técnica del combinado nacional.

Rumbo a Copenhague desde Madrid

Lejos de reincorporarse a la dinámica del grupo o buscar un acercamiento con el cuerpo técnico, el itinerario del delantero apunta fuera del país. Se ha confirmado que el avión privado de Cristiano Ronaldo tiene prevista su salida desde Madrid con destino a Copenhague a finales de la tarde de este miércoles.

El desplazamiento del astro luso añade más incertidumbre al cuadro de las "Quinas", que afronta las horas previas a su compromiso internacional en medio de un clima de extrema volatilidad mediática y vestuario fracturado.