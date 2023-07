El Bayern Múnich le pone precio a Sadio Mané y su salida es casi un hecho

El delantero senegalés, Sadio Mané no está teniendo una actuación destacada con el Bayern Múnich, así como nos acostumbró en sus años por Inglaterra con el Liverpool, debido a esto el equipo alemán le puso cifra a su ficha para que pueda salir en esta ventana de transferencia.

Los de Múnich piden apenas 20 millones de euros por Mané según Sky Alemania, recordemos que el verano pasado le costó 40 cuando llegó desde Inglaterra, es decir que se devaluó en esta temporada donde estuvo relegado al banco.

🚨 Bayern Munich only want €20M for Sadio Mané this summer! 🇸🇳



✍️ Sky Germany



Would you want your club to sign the forward for €20M? 🤔 pic.twitter.com/TmRLIPhVEm