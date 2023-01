El futuro de Salomón Rondón sigue abierto y continúa como agente libre

Fútbol Internacional

Redacción Meridiano 05/01/2023 5:24 pm

Redacción Meridiano

El futuro de Salomón Rondón está más abierto que nunca, el delantero de la Vinotinto rompió su contrato con el Everton de Inglaterra en el mes de diciembre y se encuentra como agente libre, disponible para firmar por cualquier otro club.

Rondón tiene dos temporadas en las que casi no ha podido sumar minutos como titular y saliendo del banquillo en los minutos finales ha marcado muy pocos goles desde que el Everton cambió de entrenador a finales de la temporada pasada.

Everton le ha comunicado al delantero Venezolano, Salomon Rondon (33), que trate de buscarse un nuevo club para el mercado de pases de invierno en Enero del 2023. [The Sun] pic.twitter.com/NyFwwLtjyr — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) December 13, 2022

Muchos rumores han aparecido cómo posible destino para Rondón, sobretodo en sudamérica, dónde ha sonado para llegar a Chile, Ecuador, México, Brasil e incluso Colombia, sin descartar que en algún tiempo sonó para aterrizar en Boca Juniors de Argentina, aunque esa opción ya no parece vigente a día de hoy.

El regreso del caraqueño a la Premier League, después de unas pasantías en la liga china y rusa, no fue el esperado, ya que a pesar de llegar a un equipo como el Everton, de la mano de Rafael Benítez, su protagonismo fue cayendo hasta el punto de no contar casi nada para Frank lampard, actual técnico del everton.

En la actualidad, no se sabe nada de su futuro próximo, el jugador no ha revelado sus intenciones a pesar de que ya lleva muchos días sin club. Parece solo cuestión de tiempo para que Rondón acepte la propuesta de algún equipo sudamericano que le garantice el protagonismo que ya no parece que tendrá en Europa.