El Barcelona le busca sustituto a Gerard Piqué

El director técnico del FC Barcelona Xavi Hernandez, declaró la intención del club de buscar un nuevo defensa para suplir la salida de Gerard Piqué, que se va a retirar este sábado en el encuentro de la Liga Santander contra el Almería.

El ex mediocampista culé, adelantó que el equipo estaría siendo agresivo en el próximo mercado de invierno, para reforzar algunas áreas del juego para la segunda parte de esta temporada 2022-2023 en el fútbol europeo.

Xavi confirms Barça plan to sign new centre back: “We will go for a centre back in January, it will be a priority as Piqué has decided to leave”. 🔵🔴 #FCB



Barcelona are exploring options with Iñigo Martínez in the list since long time, decisions will be made during World Cup. pic.twitter.com/fP9br3BcGQ