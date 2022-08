Entrenador del Santos explica porqué cambió a Yeferson Soteldo con una anécdota de Pelé

Fútbol Internacional

Samuel Aldrey 29/08/2022 3:46 pm

Mientras los santistas le gritaban improperios por haber sacado a Yeferson Soteldo, Luiz Carlos 'Lisca' valoró como positivo el empate ante Cuiabá.

El técnico escuchó las críticas de la afición del Santos presente en el Pantanal Arena cuando sacó a Soteldo por la entrada de Ângelo en el minuto 86.

Sobre el partido. "Cuando no puedes ganar, y hoy fue muy difícil ganar, sacamos un punto. No era lo que queríamos, pero este tipo de juego todavía existe en la Serie A. Este juego tiene mucha competencia y poco juego. Muy competitivo".

Saudações Alvinegras aos gamers da nação santista! 🎮⚪️⚫️ pic.twitter.com/K0jY7SfFF8 — Santos FC (@SantosFC) August 29, 2022

El problema del equipo. "Juego difícil. Un clima difícil, muy caluroso. Están más adaptados. Lo que no funcionó fue el tipo de juego propuesto por Cuiabá. Un juego con mucha conexión directa, con muchas bolas en diagonal. La pelota no está muy trabajada. Mucha disputa en los dos primeros balones. No es nuestro fuerte".

La salida de Soteldo y la anécdota con Pelé. "Normal, cierto (las críticas). En el debut ante el São Paulo, si no ponía a Soteldo, no creo que jugara el partido. Los muchachos me sacarían del juego. Más o menos como pasó con Pelé cuando el juez lo expulsó, pero el juez se fue. Soteldo tiene algo de eso, pero estaba muy cansado. Estaba sintiendo el clima. Yo ya estaba sosteniendo la pelota. Sacamos dos contragolpes con su pérdida de balón. Y tengo un chico muy rápido, muy dinámico, que es Ângelo. También necesitaba esta nueva energía".

El próximo partido. "Seguimos en el G-8, nos estamos acercando al G-4, al G-6. Mantuvimos una buena distancia hacia la zona de descenso. Ahora toca caminar y jugar un gran partido contra Goiás. Es un equipo que también juega con una línea de tres defensas, dos laterales. Ahí está Pedro al frente como referencia.

Pide paciencia. "Pido paciencia a la afición del Santos en Vila porque tendremos que trabajar bien, intentar abrir su equipo para imponer nuestro estilo de juego y nuestro nivel técnico-táctico".