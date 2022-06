Raphinha con un futuro incierto

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

El Arsenal ya tiene una reunión pautada con el Leeds esta semana para discutir sobre el precio de Raphinha. El Leeds quiere recibir 65 millones de libras. Informa el periodista Fabrizio Romano

El FC Barcelona sigue en conversaciones con el representante del jugador, pero todavía no presenta una oferta formal al club inglés. Ya tienes varios términos personales del jugador adelantados.

Raphinha deal. Arsenal have already scheduled a meeting with Leeds next week - Leeds will ask again for £65m fee. 🇧🇷 #AFC



Barcelona still in contact with Deco after personal terms agreed, but no fresh bid yet.



Tottenham and Chelsea, still in talks with agents. Race still open. pic.twitter.com/jyf5ct3R73