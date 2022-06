Un venezolano figura en el top 10 de los mejores pagados de la MLS

Los salarios de la Major League Soccer (MLS) salen a relucir como cada temporada. Hasta ahí, ninguna novedad. Bueno, sí hay una novedad: el jugador que más cobraba la temporada pasada baja de lugar y Xherdan Shaqiri es el nuevo líder. En el 'top 10', sin embargo, se mantiene un venezolano. Veamos de quién se trata...

El delantero Josef Martínez de Atlanta United se mueve en 3.7 millones por temporada. Serían 3.9 si cumple todos los objetivos. Sus registros son brutales desde que salto el charco hacia la MLS: 104 goles y 15 asistencias en 137 partidos. Un registro que le ha valido estar en el sexto puesto de la lista.

Josef Martinez with the go-ahead goal for @ATLUTD! 😡#CINvATL // #DecisionDay pic.twitter.com/IyxWzpTWXn