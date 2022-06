Este es el nuevo fichaje del Manchester City

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

El Manchester City ha comenzado a reforzarse de cara a la siguiente temporada de la Premier League. El segundo refuerzo para el conjunto azul es el mediocampista Kalvin Phillips. Informa el periodista Fabrizio Romano.

El acuerdo entre el City y el Leeds es de 42 millones de euros y podría cerrarse en 50 millones por distintas cláusulas del contrato. Ya el jugador tiene un acuerdo de palabra con los ciudadanos, solo faltan los exámenes médicos y la presentación oficial.

Kalvin Phillips has already reached an agreement with Manchester City on personal terms - as he turned down other clubs to work under Pep. Here we go. 🚨🔵🤝 #MCFC



Man City will pay £42m, overall deal close to £50m with add-ons.



Leeds have accepted, as @David_Ornstein reported. pic.twitter.com/46a4NNq8P7