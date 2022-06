Nuevo astro argentino firma con gran club europeo

Carlos Colón | @carlosac1_

Un nuevo astro del fútbol argentino ha partido a Europa con destino precisamente al balompié portugués, a un club tan grande como el Benfica.

Una de las estrellas del River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina y Sudamérica, da el salto europeo que tanto se esperaba.

Enzo Fernández ficha con el Benfica por las próximas cinco temporadas por 10 millones de euros netos y 8 más en variables por uno de los talentos más grandes del país del sur, tal y como reseña Fabrizio Romano.

Enzo Fernández deal, official and now confirmed by Benfica statement. River Plate to receive €10m plus €8m add-ons for one of the most talented players in Argentina. 🇦🇷 #transfers



