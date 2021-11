Uruguay: Suárez avala una posible llegada de Marcelo Gallardo

Fútbol Internacional

Redacción Meridiano

El "Pistolero" Luis Suarez, quien asistió a la gala del Balón de Oro, realizada en París, respondió a los rumores que ubican al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, como sustituto de Óscar Washington Tabárez, en el banquillo de la selección uruguaya.

“Todo lo que hizo a nivel internacional habla de Gallardo. Tiene un prestigio que como jugador lo ha tenido y como entrenador lo ha mostrado mucho más en estos siete años en River, ganando casi todo. Sería un privilegio”, destacó Suárez ante las cámaras de TNT Sports, ante la pregunta acerca de que sea su próximo entrenador.

El goleador charrúa fue uno de los nominados a quedarse con el 'Balón de Oro' 2021 y quedó el puesto 17, además, fue el encargado de entregarle el premio a su excompañero y amigo 'Leo' Messi.

El nombre del Muñeco, como sucesor del Maestro Tabárez, comenzó a sonar muy fuerte luego de que sean los propios dirigentes de la AUF quienes abiertamente lo postularan. Jorge Casales, por ejemplo, expresó: "Hemos tenido señales, no nos cerró la puerta en la cara. No nos dijo 'es imposible, no cuenten conmigo'. Tenemos la puerta abierta, estamos negociando. Hoy por hoy, son señales. El candidato número 1 es Gallardo, pero hasta que no comencemos las gestiones oficiales es apresurado decir que está cerca de venir a Uruguay".