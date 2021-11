Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2021

Redacción Meridiano

Lionel Andrés Messi Cuccittini ganó este lunes su séptimo Balón de Oro por delante de Robert Lewandowski y Jorginho. La gala se celebró en el Théatre du Chatelet (Paris, Francia).



HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC