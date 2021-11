Renato Gaúcho dice que no hay favorito en final de Copa Libertadores

Fútbol Internacional

Sábado 27| 12:11 am





(EFE).- El entrenador del Flamengo, Renato Gaúcho, afirmó este viernes que no ve un favorito para la final de la Copa Libertadores que su equipo disputará frente al Palmeiras.



"No existen favoritos porque son dos grandes equipos con jugadores a nivel de selección brasileña. Los dos fueron campeones de Libertadores, los dos equipos tienen méritos. Son 90 minutos dentro de la cancha, todo puede pasar", resaltó durante una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio Centenario, en Montevideo.



De acuerdo con esto, destacó que tanto el Flamengo como el Palmeiras están "bien preparados" y tienen "mucha calidad".



Al ser consultado por el estado de sus futbolistas, el entrenador no quiso responder quién se encontraba al cien por cien de sus condiciones, aunque sí habló sobre aspectos tácticos.



"Lo importante es no quedarse solamente con un plan A, sino tener un plan B y un plan C. Flamengo tiene estos planes alternativos, así que eso va a depender de lo que suceda en el parido, de lo que suceda con el resultado", explicó.



Añadió que lo "más importante" es que su plantilla puede llevar a cabo ese tipo de cambios durante el juego.



"Los jugadores están preparados, hemos entrenado de diversas maneras", remarcó.



Por otra parte, remarcó que a su equipo le gusta tener la posesión del balón y jugar con creatividad, algo que lo lleva a generar diversas oportunidades en la portería contraria.



"Si ataco más al oponente estoy más cerca de la victoria que de la derrota", apuntó Renato Gaúcho.



Garantizó que Flamengo se aplicará a fondo en pos del tercer título de Libertadores de su hisotira.



El creativo Éverton Ribeiro elogió durante su intervención en la conferencia de prensa la posibilidad de jugar en el estadio Centenario, un escenario "con muchísima historia".



"Nosotros ya hemos escuchado a nuestros padres y a nuestros abuelos, todo el mundo sabe el significado que tiene el estadio Centenario para el fútbol, así que es un honor poder estar aquí disputando una final", puntualizó. EFE