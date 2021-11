Godín y Suárez dedican emotivos mensajes a Óscar Washington Tábarez

Fútbol Internacional

Los emblemáticos futbolistas charrúas reaccionaron a la destitución del técnico, Óscar Washington Tábarez, tras 15 años dirigiendo el combinado celeste. 'El maestro', como se le conoce, se ganó el cariño y respeto de todos los uruguayos, así lo demuestran los mensajes de despedida hechos por muchos jugadores y ex jugadores, pero sobre todo, de los actuales capitanes de la selección Uruguaya, Diego Godin y Luis Suárez.

El zaguero del Cagliari, capitán de Uruguay, colgó una foto junto a Tabárez y escribió: “En esta foto podría resumir todo lo que siento. Me es difícil encontrar las palabras justas y resumir en un texto tantas vivencias, emociones, partidos y tantas cosas aprendidas en la cancha, pero sobre todo afuera. Ahora le voy a hablar a usted maestro, a “usted”, porque siempre lo trate así con respeto y admiración. Usted logró generar ese respeto entre nosotros y con y para la gente. Y eso fue lo que se trasmitió siempre desde adentro hacia afuera, hacia el mundo. Quiero agradecerle por todo lo que me enseñó y por todo lo que me ayudó en mi vida y en mi carrera profesional.

“Siempre me entregué en cuerpo y alma por la celeste, como cada uno de mis compañeros y eso también lo logró usted transmitiéndonos valores de identidad, responsabilidad y amor por la selección. Porque nos hizo sentir a la selección como lo que es y siempre lo dice “lo más importante dentro de las cosas menos importantes''. Hizo que la selección sea parte de nuestras vidas y que el sentido de pertenencia y el orgullo por la selección de más de 3 millones de uruguayos vuelva sentirse y verse en cada rincón del mundo. Como uruguayo, simplemente ¡¡GRACIAS Maestro!! Y por supuesto todas estas palabras también son para ustedes, profe, Celso y Mario!”.

Suarez tampoco dudó en demostrar su agradecimiento y todas la enseñanzas dejadas por el ahora ex seleccionador: “Hoy lo que tengo para decir es GRACIAS, GRACIAS Y MILES DE GRACIAS, a un ENTRENADOR que fue todo para mí. Gracias maestro por hacer REALIDAD EL SUEÑO de poder defender la camiseta de la SELECCIÓN URUGUAYA que tanto quiero, gracias por confiar en mí en todo momento y cuando las cosas no me salían me enseñaste a que no dejara de luchar por algo que tanto quería que era jugar al fútbol, gracias por enseñarme a que la crítica te hace más fuerte y apoyarme en todos los momentos malos que viví, gracias por hacer que cada jugador que vista la selección sepa el valor que representa vestir la camiseta".