César Farías pone en duda su continuidad con Bolivia tras recibir amenazas

El técnico venezolano, César Farías, denunció en rueda de prensa que ha sido amenazado tres veces en distintos aspectos luego de la victoria de Bolivia ante Uruguay por 3-0, "Yo ahora tengo que tomarme un tiempo, pensar. Me reuniré con el presidente de la Federación y analizar cosas".

Farías explicó que recibió tres amenazas, "uno porque no se convoca a un jugador, otra porque entramos al camerino y me conseguí alrededor de nueva a diez personas, invadiéndolo. Ya yo he vivido cosas de estas, en Venezuela me tocó vivir circunstancias políticas y no sé si hoy en día estoy a exponer a mi familia con eso".

Asimismo, el técnico venezolano señaló que tras finalizar el encuentro recibió una amenaza contra su vida personal, "Toda la vida afrontaré lo que tenga que afrontar y veré lo que tengo que hacer, pero que difícil se pone Bolivia y uno sufre mucho en momentos como este".

"A esta edad no tengo la misma locura que tenía a los 30-40. Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia, conversaré con los jugadores, con el presidente Costa, el cual le agradezco porque ha sido solidario", agregó Farías.

Farías en cuatro meses puso a soñar a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas. 'La Verde' se sitúa en la octava plaza con 15 puntos, necesitaría dos unidades adicionales para subir al puesto de repechaje y conseguir su boleto al Mundial de Qatar 2022.

Por otro lado, con la duda de César Farías de continuar al mando de 'La Verde', el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Gimenez, informó mediante una historia publicada en su cuenta personal de Instagram que en las próximas semanas "tendremos muy buenas noticias". Todo parece indicar que la FVF esta por anunciar al próximo técnico de La Vinotinto.