Gareth Bale presenta molestias y es baja frente a Bélgica

Redacción Meridiano

Gareth Bale, delantero del Real Madrid y de la selección de Gales, no estará disponible este martes para Robert Page cuando Gales se mida a Bélgica. El jugador presenta una lesión en el gemelo y volverá a Madrid para realizarse más pruebas médicas y saber el tiempo de baja.

Bale se lesióno con el conjunto merengue el pasado 28 de agosto cuando se enfrentaron al Real Betis. Dos meses después regresó en buen forma para su selección, pero volvió a recaer.

El galés jugó 45 minutos ante Bielorrusia y asistió a Neco Williams para marcar el segundo en la victoria 5-1 de Los Dragones. Además, Bale llegó a los 100 partidos con su selección.

