Brasil-Argentina: El pitazo de un bochorno histórico

Fútbol Internacional

Martes 7| 9:14 am





Samuel Aldrey

@SamuelAldrey

No hay desgracia sin gracia. En el partido entre Brasil y Argentina el bochorno y lo insólito fueron los actores de una desgracia burocrática que acabó entre la indignación y lo ridículo.

Cuando unos inspectores sanitarios brasileños irrumpieron en el campo a los cinco minutos de empezar este domingo el Brasil-Argentina, los que lo seguían por televisión desde todos los rincones del planeta debieron de quedarse atónitos.

Había aroma de revancha, tras la victoria albiceleste en la final de la pasada Copa América y solo quedó el hedor de pantano.

Hacía casi tres horas que era de dominio público que había un problema con cuatro jugadores de la selección argentina procedentes de la Premier League —Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa; y Cuti Romero y Giovanni Lo Celso, del Tottenham-.

Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria había anunciado un comunicado, sin nombrarlos, para que cuatro futbolistas hicieran cuarentena.

La información la dio a conocer el diario O’Globo donde muestra que un miembro de la delegación argentina, Fernando Ariel Batista, falsificó información sobre cuatro jugadores argentinos.

Fernando Batista habló para el periodista brasileño Luiz Felipe Castro sobre lo ocurrido: “Soy entrenador, no estuve en Brasil. No sé si hay otro Fernando Ariel Batista en la AFA, pero no lo hice. Estuve en Estados Unidos con los equipos inferiores, Llegué a Argentina hace unos días. No tengo nada que ver”, se defendió.

Así el documento publicado por Anvisa tiene dudosa credibilidad. El mundo asistía incrédulo. Otra escena inédita cortesía de una pandemia que altera periódicamente las normas de viaje y ha convertido los calendarios del fútbol en un diabólico galimatías burocrático.