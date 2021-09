Modric y Budimir con molestias musculares, no jugarán ante Eslovenia

Fútbol Internacional

Domingo 5| 1:01 pm





El seleccionador de fútbol croata, Zlatko Dalic, ha decidido no incluir al madridista Luka Modric en el equipo que el martes jugará en Split contra Eslovenia un partido de la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, ha confirmado hoy la Federación de fútbol croata en su página internet.



Por la misma razón, una lesión muscular aún no del todo curada, Dalic tampoco ha convocado para ese partido al delantero Ante Budimir, actualmente en el Osasuna a préstamo del Mallorca, según la misma fuente.



"A pesar del progreso visible después de las correspondientes terapias, Modric y Budimir no estarían preparados para el partido contra Eslovenia que requerirá grandes esfuerzos competitivos", explica la federación.



El centrocampista y capitán de la selección croata, que la próxima semana cumplirá 36 años, sufrió a mediados de agosto en un entrenamiento del Real Madrid una lesión del músculo aductor. EFE