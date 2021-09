Van Gaal: Depay ha sido el mejor

Fútbol Internacional

Sábado 4| 7:39 pm





(EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, alabó tras la victoria ante Montenegro (4-0) a los jugadores del Barcelona Memphis Depay, que marcó dos goles, y Frenkie de Jong.



“En mi opinión, Memphis fue el mejor jugador, independientemente de lo que haya corrido, que creo que han sido once kilómetros. No muchos delanteros hacen eso”, dijo Van Gaal a la cadena neerlandesa NOS.



“Frenkie de Jong también ha jugado muy bien, ya se lo he dicho”, añadió el técnico, satisfecho tras la primera victoria en su tercera etapa como seleccionar de Países Bajos.



Van Gaal hizo autocrítica de los primeros quince minutos del encuentro, en los que los suyos parecían “estresados”, pero luego la “Naranja Mecánica” “superó por completo” a Montenegro, dijo.



Por otro lado, De Jong explicó que con el actual sistema de la “Oranje” tiene que quedarse “detrás de la pelota”, lo que no le permite irse “de aventuras” para intentar marcar un gol, pues para eso “hay otros jugadores”.



El centrocampista dijo que el dibujo del actual seleccionador, el 4-3-3, “es algo diferente” al de su predecesor, Frank de Boer, y que Van Gaal le permite “tener mucho la pelota”. EFE