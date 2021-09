Luis Enrique defiende que siguen dependiendo de sí mismos

Fútbol Internacional

Luis Enrique, seleccionador español, lanzó un mensaje positivo en un momento delicado tras la derrota ante Suecia, con España sin depender de sí misma para acceder al Mundial 2022 y con opciones de tener que jugar un nuevo formato de repesca, una situación que analiza "viendo la botella medio llena".







"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, que es cuando acaba la fase de clasificación, pero sí estar en el próximo Mundial. La repesca la tenemos asegurada y si ganamos los dos partidos estamos, por lo que depende de nosotros", defendió.







"Hay cosas positivas si miramos la trayectoria de la selección en la Liga de Naciones y la Eurocopa. España e Italia son las únicas que han estado entre las cuatro mejores, solo dos. Se puede mejorar, pero si miramos resultados de los últimos diez partidos solo habíamos perdido uno, ante Ucrania, enfrentándonos a selecciones de mucho nivel. Prefiero ver la botella medio llena, aunque hay otros puntos de vista", añadió lanzando un mensaje de optimismo.







El seleccionador acabó con mal sabor de boca el partido en Solna, pero una vez revisado el encuentro ante Suecia, sacó otro tipo de conclusiones.







"He analizado el partido en profundidad y soy más optimista. Hay cosas positivas, otras a corregir como es lógico. No estuve acertado en lo que dije de los duelos porque no perdimos tantos como pensaba. En lo futbolístico, las transiciones las pudimos mejorar, hay errores en el pase, de posicionamiento pero acierto por la calidad del rival. Estoy más contento, con mejor idea individual de algunos jugadores y con la moral a tope para preparar lo que queda", dijo.







La tranquilidad que mostró Luis Enrique en rueda de prensa la justificó en el comportamiento de sus futbolistas, "convencidos y concentrados en su trabajo". Aseguró que los ve "preparados y concienciados" para superar la actual situación.







"Dependemos de nosotros para ir al Mundial, ganamos los partidos y vamos al Mundial. Si a algo estamos acostumbrados, y lo demostraron en la Eurocopa, es a superar las dificultades. En eso estamos", manifestó.







La derrota ante Suecia, que deja a España a dos puntos y con un partido más que su gran rival del grupo, se debió según Luis Enrique a "errores individuales y colectivos", pero también a la calidad del rival. Resaltó la igualdad que marca el fútbol de selecciones.







"Repasando resultados de selecciones la igualdad reinante hace que sea muy difícil ganar los partidos, solo hay que ver la dificultad que hemos tenido en el grupo. Con Georgia volveremos a tener dificultades y a sufrir, tenemos la ventaja de jugar ante nuestro público e intentaremos resolver el partido, pero recuerdo que en la primera vuelta fuimos con todo y ganamos en el último minuto", recordó.







No presta atención Luis Enrique a las estadísticas y menos aún a las negativas. Intento contrarrestarlas con datos positivos, que también los hay", defendió. Y antes de medirse a Georgia y Kosovo confesó que no ha pedido a sus jugadores buscar goleadas, por si necesitan al final diferencia de goles, porque es algo que dijo va en su filosofía.







"No he hecho hincapié en golear, en cada partido repito que jugamos a marcar el mayor número de goles posibles. Si marcamos el primero vamos a por el segundo y luego a por el tercero. Se vio contra Alemania. Otra selección se habría reservado y no lo hicimos", aseguró.







Tras reaparecer la crítica a su figura en prensa, Luis Enrique dejó brotar su ironía. "No tengo representante, tengo mi asesor que es una persona que forma parte de mi familia. Con los informes que me hacéis vosotros (periodistas) es ilimitado, siento cariño y siempre voy a tener equipo porque la gente se da cuenta. No os doy lo que os gustaría que os diera y ya sé lo que puedo esperar de vosotros. En estos últimos 365 días no he tenido ni una llamada de un periodista. Eso significa que la relación funciona". EFE