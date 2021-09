Everton le da un difícil triunfo a Brasil

Fútbol Internacional

Viernes 3| 12:45 am





Santiago de Chile. Brasil se impuso a Chile este jueves en el Estadio Monumental de Santiago con un solitario gol de Everton Ribeiro, en un encuentro válido por la séptima fecha de las clasificatorias a Catar 2022 que los locales dominaron durante la primera mitad pero que se resolvió a favor del visitante.



Brasil mantuvo así su puntuación perfecta rumbo a Catar 2022 y se anotó la séptima victoria consecutiva, quedando con 21 puntos en la cima de la tabla sudamericana a la espera del clásico con Argentina.



Chile, en tanto, quedó en la séptima posición y ya piensa en el partido frente a Ecuador en Quito, encuentro en el que estarán ausentes por acumulación de amarillas el volante Erick Pulgar y el defensor central Guillermo Maripán.



Le costó a los pupilos de Tite penetrar la ardua defensa chilena comandada por Gary Medel y Paulo Díaz, sin embargo los atacantes del Scratch supieron aparecer en el momento justo.



Durante el segundo tiempo Brasil presionó mucho la salida chilena, aunque en la elaboración del juego se vio más ausente a la estrella del Paris Saint Germain, Neymar Jr.



El primer tiempo fue otra historia. La intensidad de juego estuvo presente en ambos conjuntos pero Chile fue claramente superior, muy activo en campo rival ante un plantel brasileño con pocas luces de la mano de un par de veloces contragolpes.



La Roja marcó más en todas las estadísticas de los primeros 45 minutos, menos en la definitoria: mantuvo en un 64 % la posesión del balón y remató en seis ocasiones al arco rival, contra una sola llegada de la Verdeamarela.



A los 29 minutos de juego, Arturo Vidal pegó un balonazo desde media distancia tras un cobro del juez Diego Haro pero Weverton, una de las figuras destacadas de Brasil, salvó con un rechazo y luego tuvo una reacción felina para desviar un remate de cabeza por parte de Eduardo Vargas.



Vidal, de los puntos más altos en el cuadro de Lasarte, apareció de nuevo a los 38 minutos del compromiso con un tiro potente que Weverton sacó sin problemas.



La primera llegada de Brasil al arco de Claudio Bravo fue cerca del final del primer tiempo, a los 41 minutos, con un contragolpe que terminó con un potente tiro del volante del Real Madrid Casemiro que fue controlado por el guardametas del Betis español.



En el segundo acto del partido, Chile comenzó con el control del balón pero tras el gol rival comenzó a sufrir más en su área.



Una de las más claras la tuvo Marquinhos, que remató una pelota dentro del área en el minuto 69 que pudo ser el segundo gol visitante si no es por la atajada de Bravo.



Lasarte movió el banco para mejorar en la ofensiva y puso a Carlos Palacios en cancha, pero las ideas de La Roja no estaban claras y acababan ahogadas.



Cerca del final, Vidal pidió un penalti por derribo dentro del área que el colegiado no consideró y los seis minutos finales del descuento fueron infructuosos para ambas escuadras.



- Ficha técnica:



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Paulo Díaz (m.69, Carlos Palacios), Eugenio Mena; Artudo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz (m.78, Diego Valdés); Iván Morales (m.83, Luis Jiemenez), Eduardo Vargas.



Entrenador: Martín Lasarte.



Brasil: Weverton; Alex Sandro, Marquinhos, Éder Militao, Danilo; Vinicius Jr. (m.46, Everton Ribeiro), Bruno Guimarães (m.46, Gerson Santos Da Silva), Casemiro, Lucas Paqueta; Neymar Jr., Gabriel Barbosa (m.78, Matheus Cunha)



Entrenador: Tite



Goles: 0-1, m.63: Everton Ribeiro



Árbitro: el juez del partido amonestó a Bruno Guimarães, Iván Morales, Erick Pulgar, Marquinhos, Gerson, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas, Neymar Jr.



Incidencias: partido válido por la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 disputado en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, encuentro que contó con público por primera vez desde el inicio de la pandemia por coronavirus. EFE