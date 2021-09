Gareca asegura que Guerrero está en condiciones de jugar ante Uruguay

Fútbol Internacional

(EFE).- El seleccionador peruano, el argentino Ricardo Gareca, aseguró este miércoles que el capitán del equipo, Paolo Guerrero, está en condiciones de jugar los 90 minutos contra Uruguay y agradeció a las autoridades por permitir este jueves en Lima la presencia del público en el estadio.



En rueda de prensa remota, Gareca informó que Guerrero "está para 90 minutos, al igual que todos los jugadores convocados", después de haber estado ausente en la convocatoria para la Copa América 2021.



"Hemos elegido de acuerdo a los que consideramos que están para todo momento. Así ha sido todo el desarrollo. En condiciones físicas y entrenamiento, están en condiciones normales. Todos están a disposición", agregó.



En opinión del estratega, el goleador peruano está "muy bien", llegó con "muchas ganas" y contento de reencontrarse con sus compañeros en la Blanquirroja para la triple fecha de eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Brasil.



REGRESA EL PÚBLICO AL ESTADIO



Gareca también agradeció a las autoridades peruanas por aprobar que el partido del jueves se dispute en el Estadio Nacional de Lima con un aforo reducido y siguiendo los protocolos para evitar los contagios del covid-19, después de la suspensión de público en los eventos deportivos desde hace más de un año.



"Agradecer a las autoridades la posibilidad de poder contar con la gente en el estadio", dijo el técnico.



"Es importante contar (con el público), no con el estadio lleno, pero ojalá que se respeten los protocolos y cada vez pueda asistir más gente a los estadios", añadió.



Con respecto al rival, Gareca afirmó que Uruguay tiene figuras muy importantes y que "nadie desconoce la importancia de (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani" en el equipo, pero que sus ausencias tampoco van a mermar el potencial de su selección.



"Sabemos positivamente que Uruguay no es solamente los jugadores importantes que tiene, sino es un todo, son jugadores de renombre, sumado a la experiencia del entrenador", añadió.



"Estamos preparados para enfrentarlo", agregó.



URGIDO DE UN TRIUNFO



Perú está actualmente en una "situación muy incómoda", colista con 4 puntos, por lo cual "amerita empezar a buscar un resultado" positivo, anotó el seleccionador.



Consultado sobre el delantero Gianluca Lapadula, que milita en la segunda división italiana, Gareca resaltó que hizo una gran Copa América, ha llegado a la concentración "con muchas ganas, bien anímicamente", y que tendrá que resolver la situación contractual que tiene con el Benevento Calcio para buscar lo mejor para él.



De otro lado, Gareca criticó que algunos equipos, especialmente europeos, estén en contra de ceder sus jugadores sudamericanos a sus selecciones para la fecha de eliminatorias.



"No me gusta que las selecciones sudamericanas pasen por este momento. Es una incertidumbre. Ser jugador de selección beneficia a los clubes", afirmó.



Para el estratega argentino, "es un momento de reflexión de las autoridades para que esto no se desvirtúe. Los clubes sudamericanos cada vez pierden más fuerza y los clubes europeos se hacen más fuertes". EFE