Hulk dice que a los 35 años está con más confianza para jugar con Brasil

(EFE).- El atacante Givanildo Vieira de Sousa "Hulk", convocado para los partidos que Brasil disputará en septiembre con Chile, Argentina y Perú por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 tras cinco años alejado de la selección, dijo que, a sus 35 años, tiene más confianza para jugar con la Canarinha.



"Adquirí más experiencia, me siento con más confianza para jugar más cerca de la portería. Me siento con más confianza, más maduro", afirmó en rueda de prensa el veterano exdelantero del Porto portugués y del Zenit ruso que regresó este año a Brasil para jugar con el Atlético Mineiro y que, pese a la edad, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.



Hulk, actual goleador del conjunto de Belo Horizonte y uno de los principales responsables por la campaña que tiene al club como líder del Campeonato Brasileño y en semifinales de la Copa Libertadores, afirmo que "el buen momento que vivo en el Atlético Mineiro también me da más fuerzas para quedar a disposición de (el seleccionador brasileño) Tite y poder dar lo mejor que tengo".



El delantero, que fue campeón de la Copa Confederaciones de 2013 con la selección brasileña, disputó el Mundial de Brasil 2014 y estuvo en la Canarinha hasta la Copa América de 2016, no había sido convocado desde que Tite asumió el comando de la Canarinha.



"Ni en los mejores sueños pensaba en vestir nuevamente la camisa de la selección", dijo Hulk, que fue convocado para la jornada triple de las eliminatorias sudamericanas luego de que los clubes ingleses se negaran a liberar a los jugadores brasileños, entre los cuales los delanteros Roberto Firmino, Richarlison y Gabriel Jesús, titulares habituales del equipo comandado por Tite.



La ausencia de los tres titulares coloca a Hulk como uno de los favoritos para acompañar a Neymar en el ataque de la selección que visitará a Chile el próximo jueves en Santiago.



El delantero del Atlético Mineiro atribuyó su larga ausencia en la selección brasileña a su opción de permanecer cinco temporadas, entre 2016 y 2020, en el Shanghai SIPG chino.



"Estuve 4 años y medio en China y, por más que juegues bien, es difícil que te recuerden para la selección brasileña estando tan lejos. Fui muy feliz y tengo mucho a agradecerle al fútbol chino, gané títulos importantes, pero sabía que estando allá no tenía posibilidad de vestir la camisa de la selección", dijo.



"Cuando regresé a Brasil las cosas comenzaron a correr bien y pensé que todo era posible. Comencé a imaginar y a desear el regreso a la selección. Ocurrió y estoy muy feliz", aseguró.



Hulk participó en los dos entrenamientos de la selección brasileña comandados por Tite esta semana en Sao Paulo.



La Canarinha realizará un último entrenamiento el miércoles en Sao Paulo antes de viajar a Santiago, se medirá a Chile en la noche del jueves y volverá al país el viernes.



El domingo recibirá a Argentina en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo también por las eliminatorias y el 9 de septiembre se medirá a Perú en la Arena Pernambuco de la ciudad brasileña de Recife.



Brasil, invicto con seis victorias en seis partidos, lidera la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, con 18 puntos y una amplia ventaja sobre sus escoltas. EFE