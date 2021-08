Cristiano Ronaldo, foco de miradas en el primer entrenamiento de Portugal

Fútbol Internacional

El delantero Cristiano Ronaldo fue hoy el foco de todas las miradas en el primer entrenamiento de la selección de Portugal, después de su reciente fichaje por el Manchester United.



Cristiano, que aterrizó en Lisboa el pasado viernes apenas una hora antes de que se anunciase su regreso al United, llegó este lunes a la concentración de Portugal en la Cidade do Futebol de Oeiras, en las afueras de la capital.



Allí integró el primer entrenamiento de las "quinas", entre gran expectación y atención mediática, con más presencia de prensa internacional de lo habitual.



Las cámaras lo siguieron mientras calentaba, tocando balón y hasta intercambiando risas con su seleccionador, Fernando Santos.



Portugal jugará tres partidos estos días, dos de ellos de clasificación para el Mundial de Catar 2022: contra Irlanda el 1 de septiembre en el Estadio del Algarve y el día 7 en Baku contra Azerbaiyán.



El 4 de septiembre disputará en Hungría un encuentro amistoso contra Catar, anfitrión del mundial.



En estos partidos Cristiano jugará junto al que será uno de sus compañeros en Manchester, Bruno Fernandes, también formado en el Sporting de Portugal y que ya le dio la bienvenida con un tuit el pasado viernes.



"¿Agente Bruno? Bienvenido a casa", escribió, en tono de broma sobre su papel para convencer a su compañero de selección de volver a poner rumbo al United tras tres años en el Juventus.



A POR EL RÉCORD HISTÓRICO



El también ex del Real Madrid tiene una motivación especial para esta tanda de partidos con las "quinas": convertirse en el jugador que ha marcado más goles con su selección en toda la historia del fútbol.



Hasta ahora ha marcado 109 tantos con la elástica lusa, los mismos que consiguió el iraní Ali Daei.



El combinado portugués sabe que Cristiano puede hacer historia.



"Vamos a ayudarlo a batir el récord", aseguró en rueda de prensa el centrocampista del Valencia Gonçalo Guedes, justo antes del entrenamiento.



Guedes aseguró que es un "gran privilegio y orgullo" compartir vestuario con el ya delantero del Manchester United.



"Inspira sólo con su presencia, y es fundamental en la selección", añadió.



VARIAS AUSENCIAS



El entrenamiento de Portugal estuvo marcado por la ausencia de parte del equipo, ya que sólo 16 jugadores saltaron al césped de la Cidade do Futebol.



En el gimnasio se quedaron futbolistas que jugaron con sus clubes este domingo, como Bruno Fernandes (M.United) o Domingos Duarte (Granada).



También se han confirmado dos bajas para esta concentración respecto a la convocatoria anunciada por Santos.



Esta mañana se anunció que Nélson Semedo, lateral del Wolverhampton y exjugador del FC Barcelona, va a sustituir al defensa del Leicester Ricardo Pereira, que se lesionó este fin de semana con su club.



Durante la tarde, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó de que también se cae por lesión el central del Sporting de Portugal Gonçalo Inácio, que tenía la oportunidad de estrenarse con su selección.



Por ahora no se ha anunciado recambio. EFE