Thiago Silva: "No entiendo el fichaje de Ramos, me entristece"

Un año después de su marcha, Thiago Silva todavía no ha asimilado su salida del PSG. El central ha concedido una entrevista a ESPN en la que ha criticado el fichaje de Sergio Ramos por parte del conjunto parisino alegando que al internacional español le ofrecieron un contrato de dos años teniendo la misma edad que él hace tan solo un año.

"Pienso mucho, pero mucho en todo lo que pasó. No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (cuando firmó con el Chelsea). No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció", relata.

Además, quiso explicar cómo fue su salida del PSG: "Todavía no he hablado con nadie sobre lo de Ramos, pero me ha entristecido. No haber recibido nada, es como si no hubiera hecho nada por el club... Muchos aficionados creían que yo quería seguir ganando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea. Mi salario... recibo menos de la mitad".

Por último, atacó directamente al PSG por cómo se gestó su marcha: "Lamento que no hayan mostrado más sensibilidad por la despedida. Algo se pudo haber hecho. No fueron ocho días ni ocho meses. Sino ocho años de victorias y de trabajo".

La temporada pasada, Leonardo no quiso renovarle el contrato a Thiago Silva tras haber sido pieza clave en el PSG que llegó a la final de la Champions en Lisboa. El central fichó días después por el Chelsea y consiguió alzarse con la máxima competición continental junto a Tuchel, al que también despidió Leonardo en el mes de enero.