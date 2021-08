El Real Madrid sugirió hasta 180 millones por Mbappé según Le Parisien

Aún no ha renovado su contrato con el PSG

Fútbol Internacional

Jueves 26| 12:23 pm





El Real Madrid estaría dispuesto a pagar hasta 180 millones de euros al París Saint-Germain (PSG) para fichar a Kylan Mbappé, 20 millones más que su propuesta inicial, informa este jueves Le Parisien.



De acuerdo con el diario, el Real Madrid habría sugerido esa cifra de forma verbal, no por escrito, durante las conversaciones informales que transcurren entre ambos clubes.



Esa cifra cubriría los 180 millones que el PSG se acordó pagar al Mónaco en 2017 por Mbappé, 145 de los cuales ya fueron transferidos a la entidad del Principado.



Restan 35 millones por hacerlo, siempre y cuando el jugador sea transferido o renueve con el PSG.



No obstante, el París Saint-Germain busca lograr algún tipo de beneficio con la operación. Antes, el mismo diario, avanzó que el bluc se sentaría a negociar si la oferta merengue es de al menos 220 millones de euros.



Mbappé, de 22 años, aún no ha renovado su contrato con el PSG, que vence en junio de 2022, y podría comprometerse con otro club en solo cuatro meses, sin que los parisinos puedan exigir una contrapartida económica.



El prodigio de Bondy rechazó una propuesta de su actual club, según L'Equipe.



En ella se incluía una subida de salario hasta los 25 millones de euros limpios y un contrato hasta 2026.

EFE