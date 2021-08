Deschamps sobre incertidumbre con Mbappé: "No es lo ideal"

Fútbol Internacional

Jueves 26| 9:26 am





El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reconoció este jueves que la situación de incertidumbre en torno a Kylian Mbappé -jugador del PSG pretendido por el Real Madrid- "no es lo ideal" para el ambiente de la selección gala.



"Es una decisión que puede ir para un lado u otro, yo puedo hablar con él, darle un consejo, pero la decisión es suya", dijo en rueda de prensa Deschamps, después de difundir los 23 convocados para los tres partidos clasificatorios para el mundial de 2022 de septiembre.



Mbappé, de 22 años, no ha renovado con el París Saint-Germain (PSG), su contrato que acaba en 2022 y el Real Madrid ha presentado una oferta por 160 millones de euros. El mercado de fichajes cierra el 31 de agosto, justo cuando el prodigio francés estará concentrado con Francia.



La incertidumbre "no es la situación ideal, claro, pero no puedo luchar contra ello. Puede sucederle a Kylian y a otros jugadores de la selección, siempre intentaré ser conciliador", sostuvo el técnico nacional francés

EFE