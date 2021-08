Racing empata y lidera junto a Independiente que cayó ante Atlético Tucumán

Fútbol Internacional

(EFE).- Racing Club empató este martes en la apertura de la octava jornada de la Liga argentina sin goles con Central Córdoba y alcanzó en la cima de la clasificación a Independiente, que horas antes cayó ante Atlético Tucumán por 2-0.



La Academia, dirigida interinamente por Claudio Úbeda tras el despido de Juan Antonio Pizzi, jugó mejor que su rival pero no logró plasmar la superioridad en el resultado.



Central Córdoba quedó vigésimo con siete puntos.



El Rojo, por su parte, cayó por 2-0 en su visita a Atlético Tucumán con dos goles en los últimos cinco minutos.



Los tantos del equipo tucumano fueron obra de Franco Mussis y Renzo Tesuri.



Esta fue la primera derrota de Independiente en lo que va del torneo y la tercera de Atlético Tucumán, que quedó décimo segundo con once unidades.



En la próxima jornada, el equipo dirigido por Julio César Falcioni se enfrentará a otro candidato al título, el vigente campeón Colón de Santa Fe, que este martes empató 1-1 con Sarmiento de Junín.



Con este punto, el equipo santafesino se ubica tercero con 14 puntos, a solo uno de los líderes Independiente y Racing Club.



Sarmiento llegó a los diez puntos y quedó décimo cuarto.



Colón empezó abajo en el marcador por un gol de Guido Mainero y llegó al empate gracias a Cristian Ferreira.



Además, Patronato y Banfield empataron 1-1 en el otro partido jugado este martes.



Nicolás Delgadillo anotó para Patronato y Luciano Pons para Banfield.



Patronato ahora es noveno con 12 unidades y Banfield décimo séptimo con ocho.



La octava jornada continuará este miércoles y finalizará el jueves.



River Plate, décimo con once puntos, recibirá el jueves al Aldosivi que dirige Fernando Gago y Boca Juniors, vigésimo primero con siete unidades, visitará el miércoles a Platense.



Estudiantes de La Plata, Talleres, Aldosivi y Lanús tienen 13 puntos y podrían arrebatarle el liderato a Racing e Independiente si ganan sus partidos ante San Lorenzo, Argentinos, River y Gimnasia, respectivamente. EFE