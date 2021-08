El contrato de Messi con el PSG incluye Fan Tokens

Fútbol Internacional

El contrato de Leo Messi con el París Saint-Germain (PSG) incluye Fan Tokens, informó este jueves su nuevo equipo, según el cual la inclusión de esos activos digitales "crea un vínculo inmediato" entre el jugador y los millones de aficionados en todo el mundo.



"Esta iniciativa posiciona un poco más al PSG como una de las marcas deportivas más innovadoras y vanguardistas", dijo el club en un comunicado en el que no precisó cuántos.



Los Fan Tokens son activos digitales creados en la cadena de bloques Chiliz $CHZ que permiten a los aficionados al deporte acceder a un amplio abanico de ventajas vinculadas a clubes y organizaciones.



El interés que ha despertado Messi en este mercato estival hizo que los días previos al anuncio de su llegada, confirmada este martes, el volumen de intercambios de los Fan Tokens del PSG superara los 1.200 millones de dólares.



Más de 40 organizaciones deportivas de primer nivel usan esa plataforma para fidelizar a sus aficionados. La lista incluye a clubes como el FC Barcelona, Juventus, AC Milan, Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid, AS Roma, Galatasaray y las selecciones de Argentina y Portugal.



"El PSG recoge los frutos de su enfoque innovador y estoy convencido de que será el principio de una nueva tendencia por la que los Fan Tokens y socios.com desempeñarán un rol cada vez más importante al más alto nivel deportivo", señaló en el comunicado Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz y socios.com, la empresa creadora de los Fan Tokens.



El club recordó este jueves que en 2018 fue la primera marca deportiva que se asoció con socios.com y recalcó que es la primera vez que se incluyen Fan Tokens en un contrato de esa envergadura, del que no se ha facilitado el salario neto anual del jugador.



Según Le Parisien, recibirá 41 millones de euros, aunque ese mismo diario publica que el PSG ha desmentido esa cantidad, a la que habría que añadirle unos 40 millones por la prima de fichaje. Si acepta el año adicional, el presupuesto total previsto para el jugador se elevaría a 163 millones.



La web especializada Transfermarkt.fr destacó este jueves que el valor actual del delantero, de 34 años de edad y seis veces Balón de Oro, ronda los 80 millones de euros. / EFE