Nasser Al-Khelaifi: "Mbappé ya no tiene excusa"

Fútbol Internacional

Miércoles 11| 7:43 am





El presidente del París Saint-Germain, el catarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró este miércoles que, con el fichaje deal argentino Leo Messi, Kylian Mbappé "no tiene excusa" para dejar el club, cuyo contrato llega a su fin en junio de 2022.



"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería un equipo competitivo, ahora no hay equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa", dijo el dirigente en la rueda de prensa de presentación de Messi, en el Parque de los Príncipes.



Al-Khelaifi respondió así a los rumores que siguen circulando sobre la voluntad del joven francés de unirse al Real Madrid y dejar el PSG, incluso después de la llegada de Messi.



"Es un momento fantástico para nosotros", indicó Al-Khelaifi en la conferencia de prensa en la que el delantero argentino compareció por primera vez como parisino. / EFE