Albiol: "Partidos como éste no vienen todos los días"

Fútbol Internacional

Martes 10| 2:58 pm





EFE.

El defensa del Villarreal Raúl Albiol señaló en la rueda de prensa previa a la disputa este miércoles de la Supercopa de Europa ante el Chelsea que la plantilla está muy ilusionada, ya que aseguró que partidos de esta naturaleza y que dan opción a un nuevo título no se juegan todos los días.



"Si queremos seguir creciendo como equipo tenemos que vivir estas finales contra los mejores de Europa y ver nuestro nivel contra el Chelsea. Nos espera una temporada bonita con la Champions, Liga y Copa. El fútbol hay que disfrutarlo al máximo y partidos como este no vienen todos los días", recalcó.



El veterano defensor valenciano señaló que "intentaremos hacer el partido que nos conviene. Es un equipo que defiende en bloque bajo y con gente muy rápido. Es un equipo muy duro y fuerte, como ya vimos contra el City. Será complicado, cuanto más largo el partido mejor para nosotros. Sabemos que será un rival muy duro".



.Para Albiol una de las claves para superar al Chelsea será "no dejarles correr para ello tenemos que tener mucho tiempo el balón".



Su compañero Manu Trigueros reconoció que han tenido una pretemporada complicada debido a las lesiones y a los contagios por covid que provocaron la anulación de dos concentraciones y de algunos partidos amistosos. "Ha sido difícil pero estamos lo que estamos y vamos a competir y estamos preparados para ello. Estamos confiados en hacer un gran partido", aseguró.



Sobre el desarrollo del encuentro, el centrocampista indicó que al Chelsea deben "quitarles la posesión y no dejarles correr. Son muy buenos al espacio e intentaremos llevar al partido a nuestro terreno. El Chelsea es uno de los mejores del mundo".



"Tengo mucha ilusión y se respira dentro del equipo las ganas de jugar esta Supercopa después de lo que vivimos al ganar la Europa League y este es el premio para cerrar un año bonito en el que logramos el primer título. Vamos a jugar contra el campeón de la Champions y nuestro animo es hacer un gran partido", insistió



"No es fácil repetir este tipo de partidos. Ahora tenemos el premio de estar aquí y lo primero es competir y disfrutar con este partido contra uno de los grandes.Queremos darle una alegría a la afición y traer la Supercopa, pero nos esperan 90 minutos de pelea y tensión", concluyó.