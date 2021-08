Neymar da la bienvenida a Messi: "Juntos de nuevo"

Fútbol Internacional

Martes 10| 9:51 am





El delantero brasileño del Paris Saint-Germain Neymar Junior, ex compañero de Leo Messi en el Barcelona, dio la bienvenida a la capital francesa al astro argentino a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó un vídeo en sus 'stories' donde se leía el mensaje "Juntos de nuevo".



A falta de confirmación oficial por parte del club parisino, Leo Messi jugará la próxima temporada en el PSG y su ex compañero Neymar publicó en su Instagram un 'storie' en el que se ve una televisión reproduciendo un vídeo de los mejores goles y asistencias del argentino y el brasileño juntos.



Ahora, cuatro años después de la marcha de Ney al PSG, volverán a reunirse en el 'Parque de los Príncipes' después de que el reciente campeón de la Copa América no renovase con el Barça, al que llegó con 12 años.



Juntos, Messi y Neymar levantaron 'La orejona' tras vencer al Juventus Turín en la final de la Liga de Campeones en la campaña 2014-15, en la que consiguieron además levantar el título liguero y el de la Copa del Rey. EFE