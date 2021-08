Fútbol Internacional

Lunes 9| 10:24 am





Pepe Costa, el responsable de la oficina de atención al jugador y el escudero de Messi en el Barcelona, no renovará con el club azulgrana después del adiós del jugador argentino.



El contrato de Costa finalizó el pasado 30 de junio, igual que el de Messi, y entonces ya no se le renovó porque el club estaba a la espera de lo que sucedía con el futuro del rosarino.



Según 'As', Costa acompañará a Messi a su nuevo destino, que se da por hecho que será el Paris Saint-Germain, y el Barcelona ya tiene atado a su sustituto como responsable de la oficina de atención al jugador.



El escogido sería el extaekwondista Joel González Bonilla (Figueres, 1989), retirado como deportista este verano y quien fue campeón olímpico en Londres 2012, bronce en Río 2016 y campeón mundial en 2009 y 2011. Estudió Administración y Dirección de Empresas y está licenciado en Criminología. EFE