Ajax y PSV Eindhoven a la conquista del primer título de la temporada

La buena pretemporada del Ajax y del PSV Eindhoven, los dos mejores equipos neerlandeses del momento, hace prever un gran duelo este sábado por la Supercopa de Países Bajos.



El reinado del conjunto de Amsterdam en la tierra de Johan Cruyff durante los últimos tres años es apabullante. Ha conquistado una Supercopa, dos Copas y dos Ligas, que podrían haber sido tres de no ser por la pandemia y la consecuente suspensión de la temporada 2019/20. Hizo doblete la temporada pasada, por lo que el invitado a la Supercopa de mañana es el segundo clasificado de la Liga, el PSV, que se quedó a 16 puntos.



Los de Eindhoven no podrán contar con Érick Gutiérrez por su convocatoria con la selección de México, pero tienen una ligera ventaja. Llevan dos semanas más de rodaje en competición oficial debido a su participación en las rondas previas de la Liga de Campeones, en las que han demostrado estar al cien por cien.



El conjunto de Roger Schmidt eliminó con relativa facilidad al Galatasaray (7-2 entre la ida y la vuelta) y ganó por 3-0 el encuentro de ida de la tercera ronda clasificatoria contra el Midtjylland. El sistema táctico de esta pretemporada se ha alternado entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3, lo que ha funcionado a nivel ofensivo. El israelí Eran Zahavi cuenta con plenos poderes para desempeñarse como delantero centro y ha metido tres goles y dado tres asistencias en los últimos tres partidos.



Unos metros más atrás, a Mario Götze le han respetado las lesiones y ha sabido encontrar espacios en las defensas contrarias. En la posición de extremo derecho, el futbolista de 19 años Noni Madueke está dejando buenas sensaciones, especialmente después del golazo desde fuera del área que marcó contra el Midtjylland.



No obstante, está por ver si el técnico alemán alineará a su once de gala, pues en la rueda de prensa previa a la Supercopa dejó caer que considera más importante la vuelta contra el Midtjylland. De ganar al conjunto danés, el PSV se enfrentará al Benfica o al Spartak de Moscú para hacerse con un hueco definitivo en la Liga de Campeones.



El Ajax, con menos rodaje que su rival, carga también con el hándicap de dos bajas seguras por competiciones internacionales: el mexicano Edson Álvarez, que la semana pasada jugó con su selección la final de la Copa Oro, y el brasileño Antony dos Santos, que disputará este sábado la final de los Juegos Olímpicos contra España.



A ello hay que añadirle las dudas sobre el argentino Nicolás Tagliafico y el portero Maarten Stekelenburg: ambos arrastran molestias y se perdieron el último amistoso contra el Leeds.



La pretemporada del conjunto de Amsterdam ha sido buena, pero ha ido a medio gas debido a que buena parte de sus jugadores han estado concentrados con sus selecciones durante el verano. El entrenador Erik ten Hag ha reconocido que, a nivel físico, el PSV está mejor preparado.



El Ajax tiene a su favor el 4-0 que le hizo al Leeds el pasado miércoles, un encuentro que el técnico neerlandés aprovechó para dar entrada a jugadores jóvenes. Entre los habituales destacaron Davy Klaassen y Perr Schuurs, así como el recién llegado Steven Berghuis, el fichaje proveniente del eterno rival Feyenoord.



Está por ver cómo lo hace Sébastien Haller, el delantero más caro en la historia del Ajax que llegó el pasado enero. El marfileño hizo una buena temporada en la 2020/21, con trece goles y siete asistencias en 23 partidos, pero no estuvo especialmente fino contra el Leeds.



El Ajax tendrá la ventaja de jugar en casa y contar con buena parte del calor de sus aficionados, después de que la mayoría de la temporada 2020/21 se disputase a puerta cerrada. Se permitirá la ocupación de la mitad del aforo del Johan Cruyff Arena, con 25.000 fans locales y 1.600 seguidores del PSV Eindhoven.



El duelo será el último encuentro del árbitro Björn Kuipers, de 48 años, que ha pitado varias finales de competiciones de la UEFA, entre ellas la de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia, y anunció recientemente su retirada del fútbol profesional.



Alineaciones probables:



Ajax: Pasveer (o Stekelenburg); Blind (o Tagliafico), Martínez, Schuurs, Mazraoui; XX, Klaassen, Gravenberch; Tadic, Haller, Berghuis.



PSV Eindhoven: Drommel; Max, Obispo, Ramalho, Mwene; Van Ginkel, Götze, Sangaré; Gakpo, Zahavi, Madueke.



Árbitro: Björn Kuipers.



Estadio: Johan Cruyff Arena.



Hora: 20.00 hora local (18.00 hora GMT). EFE