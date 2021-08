El venezolano Otero reconoce que fue sorpresivo su fichaje con el Cruz Azul

Fútbol Internacional

(EFE).- El venezolano Rómulo Otero reconoció este jueves que le causó sorpresa que el Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, decidiera ficharlo tras no renovar contrato con el Atlético Mineiro brasileño.



"Salí de la Copa América y estaba de vacaciones y un empresario me dice que hay una posibilidad de ir al Cruz Azul. Me tomó por sorpresa porque es un equipo grande y el actual campeón, me sentí feliz e ilusionado", explicó en rueda de prensa.



El centrocampista ofensivo de 28 años llegó a 'La Máquina' después de jugar cedido la última temporada con el Corinthians, equipo en el que participó en 41 partidos en los que anotó cuatro goles y dio dos asistencias.



"Estar en el Cruz Azul es una responsabilidad grande, pero bonita también. De mi parte estaré a disposición para hacer las mejores cosas, estoy listo para nuevos retos", agregó el también extremo.



Otero aceptó que antes de debutar con el equipo dirigido por el entrenador peruano Juan Reynoso, debe resolver temas migratorios y ponerse al punto en forma física.



"Después de mis vacaciones retomé entrenamientos particulares con preparadores físicos, no estoy al 100 físicamente, pero estoy bien. La documentación espero se resuelva lo más pronto posible y si se resuelve en estos días estaré a disposición para las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Monterrey del miércoles", expresó.



El seleccionado venezolano reveló que Reynoso le adelantó que le exigirá más que a sus compañeros, por su condición de jugador nuevo en una plantilla que acaba de ganar el título del torneo Clausura 2021.



"El entrenador me dijo que iba a contar conmigo, que tenía una responsabilidad grande y que me iba a exigir más que a mis compañeros porque vengo llegando. Estoy a disposición de trabajar y sumar al grupo", comentó.



Rómulo Otero mencionó que antes de fichar por el Cruz Azul le pidió referencias del balompié mexicano a su compatriota Fernando Aristeguieta, quien juega para el Puebla.



"El fútbol mexicano es bastante competitivo, ya lo venía siguiendo, me gusta. Tengo un amigo que es Fernando Aristeguieta, me habló bien del campeonato mexicano y me interesó más de lo que ha me interesaba", añadió.



El Cruz Azul se encuentra en la decimotercera posición del Apertura 2021 con un punto y este viernes visitará en la tercera jornada al Necaxa, partido en el que espera obtener su primer triunfo del torneo.EFE